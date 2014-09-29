Высококачественное SEO продвижение сайта, магазина

Недавно закончили сайт: магазин спортивного питания. Довожу сайт до идеала, чуточку перфекционист. Нужен человек с таким же отношением к делу в части SEO-наладки и поддержания сайта в топах, готов помогать самостоятельно, если что-то нужно будет, так как очень болею за успешную реализацию идеи.

Сайт www.anutrition.ru

Соискатель на данный проект должен указать:

1. Опыт работы в качестве SEO-оптимизатора.

2. 3 самые успешные SEO-проекта.

3. Почему стоит выбрать именно вас для продвижения сайта?