Высококачественное SEO продвижение сайта, магазина

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен28 заявок326 просмотров

Недавно закончили сайт: магазин спортивного питания. Довожу сайт до идеала, чуточку перфекционист. Нужен человек с таким же отношением к делу в части SEO-наладки и поддержания сайта в топах, готов помогать самостоятельно, если что-то нужно будет, так как очень болею за успешную реализацию идеи.

Сайт www.anutrition.ru

Соискатель на данный проект должен указать:

1. Опыт работы в качестве SEO-оптимизатора.

2. 3 самые успешные SEO-проекта.

3. Почему стоит выбрать именно вас для продвижения сайта?

11 лет назад
dPsychedelic
Денис 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$944
30 дней
Все сделано на достаточно высоком уровне
Денис старался вникать в каждый нюанс, что лично мне очень удобно, т.к. я предпочитаю, чтобы заказчик понимал, что я делаю и зачем. Постоянно был на связи, проверил работу и оплатил ее сразу после завершения. Очень приятно было работать! Рекомендую и надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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