Продвинуть сайт

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Закрыт28 заявок266 просмотров

Есть сайт - http://magazin-bad.ru Новый, никаких работ по оптимизации/продвижении не производились. Нужен специалист который бы взялся за продвижение этого сайта в поисковых системах. Возможна работа на постоянной основе, бюджет, сроки и другие нюансы обсудим.

Краткие предложения типа "готов работать", "возьмусь за работу" даже не расматриваются, желателно кратко написать о себе и так же предпологаемый план действий.

11 лет назад
vladimirbb79
Владимир 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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