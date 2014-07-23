Продвинуть сайт

Есть сайт - http://magazin-bad.ru Новый, никаких работ по оптимизации/продвижении не производились. Нужен специалист который бы взялся за продвижение этого сайта в поисковых системах. Возможна работа на постоянной основе, бюджет, сроки и другие нюансы обсудим.

Краткие предложения типа "готов работать", "возьмусь за работу" даже не расматриваются, желателно кратко написать о себе и так же предпологаемый план действий.