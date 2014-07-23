Перенести GA из одного аккаунта на другой

Добрый день фрилансеры. Суть задания состоит в том, чтобы привести людей в сервис. Каждая регистрация должна быть подкреплена скачиванием приложения (ий) на смартфоны на базе ИОС и Андроид. Оплата происходит за каждого человека в активным ...