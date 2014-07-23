Нужно сделать микроразметку для сайта domzakaz.ru Всего 3 шаблона: Главная страница, каталог товаров и остальные страницы. Много разных компонент (купить в 1 клик, перезвонить мне, рейтинги, отзывы, и т. д.) Микроразметка ...
Перенести GA из одного аккаунта на другой
На сайте настроен Google Analitics Под неким еккаунтом Google. Нужно перенести настройку под другой еккаунт Google. чтою смотреть статистику сайта под другим еккаунтом. Статистику переносить не нужно.
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