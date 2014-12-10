vbi

Валерий vbi

 
38 летУкраина/Луцк
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Интеграция 1С + Битрикс

Мои сертификаты 1С:

http://1clancer.ru/i/pics/cert/9967.jpg

http://1clancer.ru/i/pics/cert/9961.jpg

http://1clancer.ru/i/pics/cert/9959.jpg

Битрикс1С-Битрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать плагин для Вордпрес

    Есть два сайта с анонсом кинопоказов (список фильмов). Нужен плагин на вордпресе, который будет автоматически грабить список фильмов одного сайта и если новый фильм появляется - копировать себе постер и описание и добавлять себе на ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработки по Joomla

    Есть сайт: http://zahidshina.com/ Справа есть "Кошик" и "Виробники". 1. Под Кошиком нужно добавить раздел "Фото останнього надходження" - там должны отображатся последние три картинки. Сами картинки должны добавлятся в админке. В админке это должен быть список картинок. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • JQuery галерея для Joomla

    Задача такая. Есть статическая страница на одном сайте на Joomla. Там есть 6 статей в таком формате: заголовок, описание и картинка, снова заголовок, описание и картинка, и т. д. Статьи менятся не будут, и добавлятся ...

    JoomlajQueryVirtuemartСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переделать шаблон сайта

    Сделать добавление объявления без регистрации, как сдесь: http://www.gumtree.com.au/p-post-ad.html Сначала выберается категория, потом открывается форма с категорией. Сделать такую же форму (визуально), только из полей и данных что есть на noworriesmom. Планирую долгосрочное сотрудничество :)

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка интернет-магазина Битрикс

    Нужен опытный программист, для проведения доработок в интернет магазине на битрикс. Фронт енд. В Битрикс Бизнес. Работает на композите. Сайт живой с большой посещаемостью потому все работу делаются на тестовой странице и обязательно тестятся. Совершенно ...

    Битрикс
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен логотип для сайта

    Нужно придумать логотип для сайта http://noworriesmom.org/ Сайт - доска объявлений, ориентированный на США. Название сайта "Не волнуйся, мама". Слоган будет что-то типа "Все найдется" или "Все продастся". Логотип будет размещен в верхнем левом углу вместо Синего ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Подключить скрипт расчета стоимости аккаунта на WordPress

    Добрый день! Есть сайт с шаблоном KLEO на Wordpress. Есть тарифные планы на членство: http://seventhqueen.com/themes/kleo/membership-account/membership-levels/ Нужно сделать возможность перехода пользователя с одного тарифного плана на другой чтобы при этом из стоимости нового тарифного плана вычиталась ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка

    При верстке важна модульность. Остальные страницы для копипаста я вышлю позже. Возьметесь за такую работу? Какие сроки и цена?

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен опытный HTML верстальщик

    Нужен опытный HTML верстальщик, который придерживается модульности в верстке, соблюдает логику названий классов, а идентичные блоки с разных страниц были написаны идентично (копипастились) Пишите в личку, проект верстки вышлю и больше инфо по проекту. Преимущество отдаю верстальщику ...

    HTML
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен специалист в Wordpress

    Нужен специалист по Wordpress с опытом работы. Ответственный, который даст свой мобильный номер телефона. Желательно из Украины. Работа удаленная. Планируется постоянный поток работы. Работа как в бек-енде так и в фронт-енде.

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен дизайнер из Украины

    Нужен дизайнер сайтов из Украины с опытом работы для периодического выполнения работ, знающий особенности дизайна респонсивных сайтов. т.е. сделать например три разных дизайна одной страницы под разную ширину экрана, с учетом того, что на ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется Битрикс-разработчик на постоянку

    Требуется для постоянного сотрудничества разработчик для разработки на CMS Bitrix. Опыт работы с Битрикс обязателен, в особенности работа с интернет-магазином. Есть постоянный поток задач. Так же требуется ответственность, доступность в рабочее время и готовность ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Микроразметка для сайта (Битрикс)

    Нужно сделать микроразметку для сайта domzakaz.ru Всего 3 шаблона: Главная страница, каталог товаров и остальные страницы. Много разных компонент (купить в 1 клик, перезвонить мне, рейтинги, отзывы, и т. д.) Микроразметка для карточки товаров: Цена, отзывы, иконка ...

    БитриксКарточки товаров
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перенести GA из одного аккаунта на другой

    На сайте настроен Google Analitics Под неким еккаунтом Google. Нужно перенести настройку под другой еккаунт Google. чтою смотреть статистику сайта под другим еккаунтом. Статистику переносить не нужно.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Редизайн детального просмотра товара Joomla

    Сделать редизайн этого детального просмотра (DJ Classifieds): http://thehotwire.org/index.php?option=com_djclassifieds&amp;view=item&amp;ad?cid=11&amp;id=106&amp;Powerboats-powerboats на этот: http://www.gumtree.com.au/s-ad/hamilton/short-term/b-b-style-accommodation-better-quality-of-staying-in-a-hotel-/1024676611 Только все зеленые элементы меняем на синие. Получится должно как в прикрепленном файле. Теперь детали: 1. В новом дизайне оставляем капчу со старого 2. И карту со старого 3. “Report” удаляем ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
KoshkoT
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать в векторе несколько изображений
Замечательный заказчик)задача чётко поставлена, оплата молниеносная)только позитивные впечатления)
Девушка очень качественно обрисовала в векторе сложные расстровые изображения. Хочется подчеркнуть особую аккуратность и серьезность подхода к заданиям. Все сделала быстро и качественно. Всегда на связи, легка в общении. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Нужен логотип для сайта
Приятно работать с Валерием! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)
Отличный дизайнер! Все быстро и качественно! Чувствует что хочет клиент еще до того как клиент что-то скажет! Отличный креативный подход, чувство эстетики и ответственность! Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Basecity
Иван 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$55
10 баллов
9 лет назад
Подключить скрипт расчета стоимости аккаунта на WordPress
Простое с виду задание, оказалось не совсем простым, но Валерий без проблем сделал доплату. Приятный в общении заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный программист! Все делает, качественно, быстро и в срок! Всегда на связи! Надежный человек! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
akvlad90
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$17
10 баллов
9 лет назад
Редизайн формы добавления объявления Joomla
Точный заказ, никаких изменений ТЗ в ходе работы, своевременный гонорар. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Быстрый и качественный разработчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
arnoldus
Руслан 
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Микроразметка для сайта (Битрикс)
Грамотная постановка и контроль задач Адекватная оценка времени и ресурсов Рекомендую
Быстрый и качественный разработчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв