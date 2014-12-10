Обрисовать в векторе прикрепленные изображения (для получения маски, чтобы можно было вырезать на плоттере)
Мои сертификаты 1С:
http://1clancer.ru/i/pics/cert/9967.jpg
http://1clancer.ru/i/pics/cert/9961.jpg
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть два сайта с анонсом кинопоказов (список фильмов). Нужен плагин на вордпресе, который будет автоматически грабить список фильмов одного сайта и если новый фильм появляется - копировать себе постер и описание и добавлять себе на ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт: http://zahidshina.com/ Справа есть "Кошик" и "Виробники". 1. Под Кошиком нужно добавить раздел "Фото останнього надходження" - там должны отображатся последние три картинки. Сами картинки должны добавлятся в админке. В админке это должен быть список картинок. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Задача такая. Есть статическая страница на одном сайте на Joomla. Там есть 6 статей в таком формате: заголовок, описание и картинка, снова заголовок, описание и картинка, и т. д. Статьи менятся не будут, и добавлятся ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть сайт http://noworriesmom.org/ Карту разместить над футером: http://f5.s.qip.ru/XlyR7htt.png тутСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать добавление объявления без регистрации, как сдесь: http://www.gumtree.com.au/p-post-ad.html Сначала выберается категория, потом открывается форма с категорией. Сделать такую же форму (визуально), только из полей и данных что есть на noworriesmom. Планирую долгосрочное сотрудничество :)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен опытный программист, для проведения доработок в интернет магазине на битрикс. Фронт енд. В Битрикс Бизнес. Работает на композите. Сайт живой с большой посещаемостью потому все работу делаются на тестовой странице и обязательно тестятся. Совершенно ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт9 лет назад
Доработки интернет магазина на Битрикс. Нужен специалист для некоторых работ по фронт енду и бек енду интернет-магазина на битрикс.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно придумать логотип для сайта http://noworriesmom.org/ Сайт - доска объявлений, ориентированный на США. Название сайта "Не волнуйся, мама". Слоган будет что-то типа "Все найдется" или "Все продастся". Логотип будет размещен в верхнем левом углу вместо Синего ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Вот страница где должен быть текст с иероглифами: http://realtyconcepts.ca/davidchen/zh-hans/ http://f6.s.qip.ru/YcnursaY.pngСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Есть сайт с шаблоном KLEO на Wordpress. Есть тарифные планы на членство: http://seventhqueen.com/themes/kleo/membership-account/membership-levels/ Нужно сделать возможность перехода пользователя с одного тарифного плана на другой чтобы при этом из стоимости нового тарифного плана вычиталась ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
При верстке важна модульность. Остальные страницы для копипаста я вышлю позже. Возьметесь за такую работу? Какие сроки и цена?HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен опытный HTML верстальщик, который придерживается модульности в верстке, соблюдает логику названий классов, а идентичные блоки с разных страниц были написаны идентично (копипастились) Пишите в личку, проект верстки вышлю и больше инфо по проекту. Преимущество отдаю верстальщику ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен специалист по Wordpress с опытом работы. Ответственный, который даст свой мобильный номер телефона. Желательно из Украины. Работа удаленная. Планируется постоянный поток работы. Работа как в бек-енде так и в фронт-енде.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен дизайнер сайтов из Украины с опытом работы для периодического выполнения работ, знающий особенности дизайна респонсивных сайтов. т.е. сделать например три разных дизайна одной страницы под разную ширину экрана, с учетом того, что на ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется для постоянного сотрудничества разработчик для разработки на CMS Bitrix. Опыт работы с Битрикс обязателен, в особенности работа с интернет-магазином. Есть постоянный поток задач. Так же требуется ответственность, доступность в рабочее время и готовность ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт с объявлениями: thehotwire.org. Нужно переделать процесс добавления объявления и сделать редизайн точно так же как на gumtree.com.au. Детальнее в приложенном файлеHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать микроразметку для сайта domzakaz.ru Всего 3 шаблона: Главная страница, каталог товаров и остальные страницы. Много разных компонент (купить в 1 клик, перезвонить мне, рейтинги, отзывы, и т. д.) Микроразметка для карточки товаров: Цена, отзывы, иконка ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
На сайте настроен Google Analitics Под неким еккаунтом Google. Нужно перенести настройку под другой еккаунт Google. чтою смотреть статистику сайта под другим еккаунтом. Статистику переносить не нужно.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сделать редизайн этого детального просмотра (DJ Classifieds): http://thehotwire.org/index.php?option=com_djclassifieds&view=item&ad?cid=11&id=106&Powerboats-powerboats на этот: http://www.gumtree.com.au/s-ad/hamilton/short-term/b-b-style-accommodation-better-quality-of-staying-in-a-hotel-/1024676611 Только все зеленые элементы меняем на синие. Получится должно как в прикрепленном файле. Теперь детали: 1. В новом дизайне оставляем капчу со старого 2. И карту со старого 3. “Report” удаляем ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад