Basecity

Иван Basecity

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка PHP & JS модулей

Используемые технологии:

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- PHP (CodeIgniter, Yii, Drupal, Wordpress, Opencart)

- JavaScript (JQuery)

- HTML

- CSS

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средняя оценка
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процент рекомендаций
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Отзывы заказчиков

d-jones
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Исправить ошибку на сайте opencart
Opencart
Отличный программист! Все делает, качественно, быстро и в срок! Всегда на связи! Надежный человек! Рекомендую к сотрудничеству!
Четкое ТЗ. Оплата получена.
Ответный отзыв
Maximum1988
Максим 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Нужно доработать функционал темы на wordpress
WordPress
Быстрая и качественная работа. Спасибо. Буду рад сотрудничать далее.
Хорошая постановка задачи. С оплатой правда была задержка. В результате все получил.
Ответный отзыв
stepinfuture
Алексей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Настройка темы на WordPress
WordPress
Иван проникся срочностью задачи и взялся за исполнение поздней ночью. Самостоятельно решал проблемы с разработчиком темы и вел с ним переписку вплоть до полного решения всей задачи. анирую сотрудничать с ним и в дальнейшем, рекомендую!
Рекомендую Алексея только с положительной стороны. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Oldschl
Павел 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Всплывающая панель на вордпресс (плагин/скрипт)
WordPress
Все четко по ТЗ и оперативно. Буду работать дальше
Рекомендую заказчика как надежного.
Ответный отзыв
k563aa
Марат 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$12
10 баллов
9 лет назад
Поправить баг на сайте и обновить wordpress
WordPress
Задание выполнено оперативно и профессионально! Очень приятно сотрудничать! Большое спасибо)
Надежный заказчик. Всегда на связи.
Ответный отзыв
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Веб-программирование
14 отзывов
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга