Иван проникся срочностью задачи и взялся за исполнение поздней ночью. Самостоятельно решал проблемы с разработчиком темы и вел с ним переписку вплоть до полного решения всей задачи. анирую сотрудничать с ним и в дальнейшем, рекомендую!