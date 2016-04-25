Разработка PHP & JS модулей
Используемые технологии:
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- PHP (CodeIgniter, Yii, Drupal, Wordpress, Opencart)
- JavaScript (JQuery)
- HTML
- CSS
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
Opencart
Отличный программист! Все делает, качественно, быстро и в срок! Всегда на связи! Надежный человек! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ. Оплата получена.
$5
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Быстрая и качественная работа. Спасибо. Буду рад сотрудничать далее.
Ответный отзыв
Хорошая постановка задачи. С оплатой правда была задержка. В результате все получил.
$5
10 баллов
9 лет назад
WordPress
Иван проникся срочностью задачи и взялся за исполнение поздней ночью. Самостоятельно решал проблемы с разработчиком темы и вел с ним переписку вплоть до полного решения всей задачи. анирую сотрудничать с ним и в дальнейшем, рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую Алексея только с положительной стороны. Сотрудничеством доволен.
$10
10 баллов
9 лет назад
WordPress
Все четко по ТЗ и оперативно. Буду работать дальше
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика как надежного.
$12
10 баллов
9 лет назад
WordPress
Задание выполнено оперативно и профессионально! Очень приятно сотрудничать! Большое спасибо)
Ответный отзыв
Надежный заказчик. Всегда на связи.
Веб-программирование
14 отзывов
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга