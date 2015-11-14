Поправить баг на сайте и обновить wordpress

Веб-программированиеЗавершен3 заявки168 просмотров
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Здравствуйте!

У нас есть сайт, в нем два типа публикаций: на русском и на английском, соответсвенно пользователь может смотреть выборку на одном из двух языков.

но недавно они начали путаться, тоесть при открыти сайта на английском - на главной странице вываливаются и публикации на русском. Нужно устранить этот глюк и обновить wpи плагины

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WordPress
8 лет назад
k563aa
Марат 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Basecity
Иван 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$12
1 день
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