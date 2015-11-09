Бот для Telegram

Добрый день.

Нам бы хотелось решение на базе Telegram, которое позволит отвечать на типовые вопросы специально настроенными ботами.

Как это будет работать:

Нам нужны команды например:

/salesoftheday -ответом будут наши "предложения дня", которые формируются ежедневно отделом продаж.

/egypt-краткая информация по стране

/hottours-5 ссылок на подбор на "горящие туры"

/early-раннее бронирование-ссылка на сайт в соответствующий раздел

/cheapest_turkey-самый дешевый тур в Турцию, ссылка при клике прямо в подбор тура.

/memo_spain-памятка туриста по Турции (ссылка на раздел сайта или же на скачивание красивой брошюры)

/catalog_cuba-ссылка на электронную версию каталога по Кубе.

/weather_Thai-текущая погода в Тайланде

/instagram-открыть официальную страницу компании в Instagram

/news-наши новости

/contacts-Контакты наших офисов

и т.д.

Контента у нас много, поэтому тут непаханное поле. Ответы бота-это краткое описание и ссылка на наш сайт.

Команды можно как-то каталогизировать.