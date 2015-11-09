Правки на Битрикс

$150
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок128 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Создать личный кабинет пользователя (Персональные данные, фото, история отзывов "ИБ")

2. Форма отзыва в модальном окне. Запись в ИБ с привязкой к элементу который комментируют

3. Форма с заказом так же в модальном окне. (Ввод даты, и пары текстовых полей)

4. 2х уровневое меню с ограничением количества пунктов второго уровня 

5. Форма авторизации и регистрации (стандартный компонент в модальном окне)

6. Вывести стандартные компоненты баннеров 

Задачи не сложные со своей стороны помогу всем что нужно будет. 

Основа сайта бутстрап (не адаптивный)

8 лет назад
khweb
Игорь 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
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