Правки на Битрикс

1. Создать личный кабинет пользователя (Персональные данные, фото, история отзывов "ИБ")

2. Форма отзыва в модальном окне. Запись в ИБ с привязкой к элементу который комментируют

3. Форма с заказом так же в модальном окне. (Ввод даты, и пары текстовых полей)

4. 2х уровневое меню с ограничением количества пунктов второго уровня

5. Форма авторизации и регистрации (стандартный компонент в модальном окне)

6. Вывести стандартные компоненты баннеров

Задачи не сложные со своей стороны помогу всем что нужно будет.

Основа сайта бутстрап (не адаптивный)