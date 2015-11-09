Правки на Битрикс

Необходимо доработать сайт на Modx ritual24.com: добавить модуль магазина, создать конструктор заказа по определенным критериям товаров, настроить функцию обратной связи и оплаты, настроить сортировку товаров по базовым пакетам. Просьба вместе с предложениями высылать примеры аналогичных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Создать личный кабинет пользователя (Персональные данные, фото, история отзывов "ИБ")
2. Форма отзыва в модальном окне. Запись в ИБ с привязкой к элементу который комментируют
3. Форма с заказом так же в модальном окне. (Ввод даты, и пары текстовых полей)
4. 2х уровневое меню с ограничением количества пунктов второго уровня
5. Форма авторизации и регистрации (стандартный компонент в модальном окне)
6. Вывести стандартные компоненты баннеров
Задачи не сложные со своей стороны помогу всем что нужно будет.
Основа сайта бутстрап (не адаптивный)
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