Нужен календарь бронирования для сайта

У нас есть самописная система учета поступлений/продаж продукции которая нуждается в постоянных доработках. Ищем заинтересованного программиста для долгосрочного сотрудничества. От вас - стоимость часа работы и описания аналогичного опыта работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нуженкалендарь бронирования для сайта как здесь: http://www.quest-club.ru/scheduler тз в приложении https://yadi.sk/i/4Jkya-T2kKtCa
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