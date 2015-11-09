Нужен календарь бронирования для сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки141 просмотр
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Нуженкалендарь бронирования для сайта как здесь: http://www.quest-club.ru/scheduler   тз в приложении  https://yadi.sk/i/4Jkya-T2kKtCa

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
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