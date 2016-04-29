Wordpress - вирус, нужна помощь.

Веб-программированиеЗавершен6 заявок156 просмотров
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В 4 сайтах есть дыра, в результате чего создается огромное количество страниц.  (пример на одном из сайтов http://prntscr.com/8y6cng 

ответ от хостинга

На вашем аккаунте обнаружены файлы, содержащие вредоносный код. 

Используя данное вредоносное программное обеспечение, злоумышленники производят атаки сторонних серверов, рассылку спама и другие вредоносные действия. Файлы, содержащие вредоносный код, были доступны по ссылкам: 

medpolandtur.ru/wp-content/languages/plugins/page.php 

Мы заблокировали доступ к этим файлам и возможность отправки писем с сервера для вашего аккаунта. 

Наиболее вероятно, что присутствие файлов является результатом взлома вашего аккаунта, поэтому с вашей стороны требуется провести аудит безопасности для предупреждения повторения проблемы.

Необходима оперативная помощь в решении пробелмы. 

WordPress
8 лет назад
Mr-invest
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
lunev_sergey
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$20
2 дня
сотрудничество было позитивным, заказываю очень много чего другого. настоятельно рекомендую!
Спасибо за работу!
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