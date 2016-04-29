Wordpress - вирус, нужна помощь.

В 4 сайтах есть дыра, в результате чего создается огромное количество страниц. (пример на одном из сайтов http://prntscr.com/8y6cng

ответ от хостинга

На вашем аккаунте обнаружены файлы, содержащие вредоносный код.

Используя данное вредоносное программное обеспечение, злоумышленники производят атаки сторонних серверов, рассылку спама и другие вредоносные действия. Файлы, содержащие вредоносный код, были доступны по ссылкам:

medpolandtur.ru/wp-content/languages/plugins/page.php

Мы заблокировали доступ к этим файлам и возможность отправки писем с сервера для вашего аккаунта.

Наиболее вероятно, что присутствие файлов является результатом взлома вашего аккаунта, поэтому с вашей стороны требуется провести аудит безопасности для предупреждения повторения проблемы.

Необходима оперативная помощь в решении пробелмы.