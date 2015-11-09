Сформировать ссылку "в корзину"

Добрый день! Ищем исполнителя для разработки Конструктора спортивной одежды. Задача Конструктора – позволить пользователю создать дизайн одежды самостоятельно, оплатить и оформить заказ без личного общения. На выходе, исполнитель получает готовую к печати раскладку прокрашенных деталей изделия с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выводится цена товара в зависимости от типа цены и принадлежности юзера к группе. Требуется чтоб ссылка "в коризну" добавляли товар по той цене, которая показана пользователю.
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