Сформировать ссылку "в корзину"

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок120 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Выводится цена товара в зависимости от типа цены и принадлежности юзера к группе. Требуется чтоб ссылка "в коризну" добавляли товар по той цене, которая показана пользователю.

8 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад