Добрый день! Ищем исполнителя для разработки Конструктора спортивной одежды. Задача Конструктора – позволить пользователю создать дизайн одежды самостоятельно, оплатить и оформить заказ без личного общения. На выходе, исполнитель получает готовую к печати раскладку прокрашенных деталей изделия с ...
Ищем удаленного Frontend разработчика для долгосрочного сотрудничества
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В компанию WebConsult требуется Frontend разработчик + верстащик. Основные задачи - верстка интерфейсов и верстка промосайта. Оплата по проектно, но задач много, поэтому работа будет постоянно. Цена обговаривается отдельно на каждый проект. По каждому проекту предоставляется ТЗ. В будущем возможность перевестись на постоянную работу в офис (г. Мытищи).
Требования:
- Знание JQuery, Backbone.JS+Underscore.JS, Require.JS
- Знание HTML5, кроссбраузерность
- Знание CSS3, а также LESS
- Возможность работать с шаблонами Sketch
- Понимание принципов REST API и умение работать с ним
- Готовность не только писать проекты с нуля, но и дорабатывать чужой код
- Базовые навыки работы с git
- Уметь создавать простые CSS/JS анимации
- Регулярно находится в онлайне и быть доступным по будним дням
- Наличие нескольких качественных проектов в портфолио
- Наличие мессенджера Skype или Telegram
- Чувство прекрасного и внимание к деталям
- Базовые знания PHP
- Базовые знания английского
- Статус ИП
В резюме указывайте контакты skype/telegram.
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