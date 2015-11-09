Ищем удаленного Frontend разработчика для долгосрочного сотрудничества

$1500
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок704 просмотра
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В компанию WebConsult требуется Frontend разработчик + верстащик. Основные задачи - верстка интерфейсов и верстка промосайта. Оплата по проектно, но задач много, поэтому работа будет постоянно. Цена обговаривается отдельно на каждый проект. По каждому проекту предоставляется ТЗ. В будущем возможность перевестись на постоянную работу в офис (г. Мытищи).

Требования:

  • Знание JQuery, Backbone.JS+Underscore.JS, Require.JS
  • Знание HTML5, кроссбраузерность
  • Знание CSS3, а также LESS
  • Возможность работать с шаблонами Sketch
  • Понимание принципов REST API и умение работать с ним
  • Готовность не только писать проекты с нуля, но и дорабатывать чужой код
  • Базовые навыки работы с git
  • Уметь создавать простые CSS/JS анимации
  • Регулярно находится в онлайне и быть доступным по будним дням
  • Наличие нескольких качественных проектов в портфолио
  • Наличие мессенджера Skype или Telegram
  • Чувство прекрасного и внимание к деталям
Необязательно, но будет плюсом:
  • Базовые знания PHP
  • Базовые знания английского
  • Статус ИП
Высылайте резюме и ссылки на портфолио сюда:

[email protected]

В резюме указывайте контакты skype/telegram.

8 лет назад
webconsult
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад