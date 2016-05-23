Разработка конструктора одежды

$3000
Веб-программированиеЗавершен20 заявок529 просмотров
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Добрый день!

Ищем исполнителя для разработки Конструктора спортивной одежды.

Задача Конструктора – позволить пользователю создать дизайн одежды самостоятельно, оплатить и оформить заказ без личного общения. На выходе, исполнитель получает готовую к печати раскладку прокрашенных деталей изделия с нанесениями в coreldraw.

Пункты ТЗ:

Содержание.

1. Поэтапное описание функционала, интерфейса

1.1. Выбор вида спорта

1.2. Выбор изделий

1.3. Выбор дизайна изделий

1.4. Выбор цветов изделий

1.4.1. Перечень основных цветов

1.5. Выбор нанесений изделий

1.5.1. Список полей с возможными вариантами нанесений и их особенностями

1.6. Создание списка игроков команды

1.7. Выбор сувенирной продукции

1.7.1. Список сувенирной продукции, описание изделий

1.8. Создание и редактирование списка изделий (бланка заказа)

1.9. Ввод данных пользователя

1.10. Оплата

2. Техническая реализация конструктора

2.1. Общие требования

2.2. Хранение данных

2.3. Регистрация пользователя

2.4. Формирование заказа на стороне Конструктора

2.5. Уведомления

3. Аналитика

4. Реферальная программа

Детальное ТЗ отправлю во время обсуждения.

Буду рад получить заявки от опытных разработчиков.

8 лет назад
alexxx777
34 годаИндонезия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
UranDevelop
46 летБолгария
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5250
120 дней
Отличная команда, только положительные эмоции. Разработка идет по плану, задержек нет (только одна, по нашей вине). Крайне рекомендую!
Отличный заказчик , чёткие задачи , своевременная оплата , придерживается договорённостей . Надеемся на дальнейшее сотрудничество !