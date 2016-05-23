Разработка конструктора одежды

Нам нужно сделать 3д калькулятор для сайта [url=http://www.dveritiger.ru/]www.dveritiger.ru[/url], как у [url=http://www.guardian-m.ru/calculator3d]www.guardian-m.ru/calculator3d[/url] Скопировать его не получаеться, т.к. информация для него (фурнитура) берется из их базы данных, которая закрыта. И отдельно без неё калькулятор не работает, всё взаимосвязано. Также нужно рисовать ...
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Добрый день!
Ищем исполнителя для разработки Конструктора спортивной одежды.
Задача Конструктора – позволить пользователю создать дизайн одежды самостоятельно, оплатить и оформить заказ без личного общения. На выходе, исполнитель получает готовую к печати раскладку прокрашенных деталей изделия с нанесениями в coreldraw.
Пункты ТЗ:
Содержание.
1. Поэтапное описание функционала, интерфейса
1.1. Выбор вида спорта
1.2. Выбор изделий
1.3. Выбор дизайна изделий
1.4. Выбор цветов изделий
1.4.1. Перечень основных цветов
1.5. Выбор нанесений изделий
1.5.1. Список полей с возможными вариантами нанесений и их особенностями
1.6. Создание списка игроков команды
1.7. Выбор сувенирной продукции
1.7.1. Список сувенирной продукции, описание изделий
1.8. Создание и редактирование списка изделий (бланка заказа)
1.9. Ввод данных пользователя
1.10. Оплата
2. Техническая реализация конструктора
2.1. Общие требования
2.2. Хранение данных
2.3. Регистрация пользователя
2.4. Формирование заказа на стороне Конструктора
2.5. Уведомления
3. Аналитика
4. Реферальная программа
Детальное ТЗ отправлю во время обсуждения.
Буду рад получить заявки от опытных разработчиков.
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