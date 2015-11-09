Нужно сделать 3д кулькулятор для сайта дверей

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки162 просмотра
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Нам нужно сделать 3д калькулятор для сайта www.dveritiger.ru, как у www.guardian-m.ru/calculator3d 

Скопировать его не получаеться, т.к. информация для него (фурнитура) берется из их базы данных, которая закрыта. И отдельно без неё калькулятор не работает, всё взаимосвязано. Также нужно рисовать графику и анимацию, всё у них скопировать нельзя, другая фурнитура и двери. 

Как мы видим, задача тут состоит из трех частей:

 1) модель с API, через который можно будет изменить нужные картинки

 2) панель слева с расчетом - javascript

 3) php-часть на сервере с базой данных.

Сайт dveritiger.ru сделан в сайткрафте, на HTML, со заготовками из php кода.

Мы можем сделать 2 и 3 часть, и есть дизайнер, ищем человека кто сделает модель с API. Пишите сразу стоимость.

Либо ищем того, кто сделает всю работу, это будет даже лучше.

8 лет назад
masite
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад