Изменить главную страницу сайта - убрать флеш-анимацию

Веб-программированиеЗавершен10 заявок173 просмотра
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Сайт - Джумала 1.5.

Имеет 2 шаблона 

для главной страницы идет один стиль флеш-анимации-заставки

для остального сайта - второй стиль-шаблон.

стартовая страница имеет урл - sate.ru

главная страница сайта с текстом имеет урл - sate.ru/index.php

Нужно убрать анимационную заставку, чтобы сайт сразу открывал содержание sate.ru/index.php по адресу sate.ru

8 лет назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
trifan112233
Александр 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Спасибо за работу! Отлично справился с поставленной задачей! Оперативно, качественно. Профессионал с большой буквы, рекомендую.
Понравилось работать с Екатериной, радует четкая постановка задачи, Рекомендую.
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