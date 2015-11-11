Сайт - anfisa.ua Требуется выполнить ряд задач согласно прикрепленному ТЗ ниже. Пишите сроки и стоимость. Спасибо.
Изменить главную страницу сайта - убрать флеш-анимацию
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт - Джумала 1.5.
Имеет 2 шаблона
для главной страницы идет один стиль флеш-анимации-заставки
для остального сайта - второй стиль-шаблон.
стартовая страница имеет урл - sate.ru
главная страница сайта с текстом имеет урл - sate.ru/index.php
Нужно убрать анимационную заставку, чтобы сайт сразу открывал содержание sate.ru/index.php по адресу sate.ru
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