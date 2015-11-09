Парсер истории запросов wordstat на php

http://chudo-platki.ru/ К данному Лендингу требуется привязать корзину и робокассу. К заявке указывайте срок и цену. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать на PHP парсер истории запросов из Яндекс.Wordstat.
Оформить в виде класса.
На входе ключевик, на выходе массив вида:
дата в формате mysql, значение относительное, значение абсолютное, значение относительное для мобильных, значение абсолютное для мобильных.
Вид ссылки для парсинга: https://wordstat.yandex.ru/#!/history?period=weekly&words=bmw
Бюджет 30$
Оплата по факту, WMR или Яндекс.Деньги
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