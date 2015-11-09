Парсер истории запросов wordstat на php

Веб-программированиеЗавершен2 заявки439 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать на PHP парсер истории запросов из Яндекс.Wordstat.

Оформить в виде класса.

На входе ключевик, на выходе массив вида:

дата в формате mysql, значение относительное, значение абсолютное, значение относительное для мобильных, значение абсолютное для мобильных.

Вид ссылки для парсинга: https://wordstat.yandex.ru/#!/history?period=weekly&words=bmw

Бюджет 30$

Оплата по факту, WMR или Яндекс.Деньги

PHP
8 лет назад
juqovskiy
Николай 
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
chnry
Роман 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$70
3 дня
Несмотря на сложность задания, Роман выполнил работу в немыслимо кратчайшие сроки. Результат работ я могу оценить только на отлично. Рекомендую Романа как профессионала, ответственного и инициативного исполнителя, а также просто хорошего человека.
Все нормально. Постоянно на связи. Оплата без проблем.
  • Похожие заказы

  • Правки на сайте

    Нужно поправить на этой стр – [url=http://goo.gl/LYDk99]goo.gl/LYDk99[/url] кнопки вк и фб, чтобы при нажатии они создавали репост на своей стр. не работает добавление количества товара, знак рубля везде невероятно большой, тоже нужно поправить, цену сделать 1 цвета ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка и натяжка на Битрикс

    Добрый вечер! Нужна и верстка и натяжка на Битрикс. Ссылки на скриншоты макета прикрепил. Помимо этих скриншотов есть еще макет для мобильной версии (для планшетов и телефонов).

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать скрипт

    Необходимо написать скрипт, который должен исполнять событие клика не по элементу, а по координатам.  Жду от Вас стоимость, сроки и желательно на чем будет написан скрипт.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Плагин для Wordpress - работа с QR

    $750

    Добрый день!  Нужно разработать плагин для работы с QR и BAR кодами. В приложении очень детальное ТЗ с набросками интерфейса и всеми необходимыми требованиями. От Вас жду предложений по стоимости за проект и по времени реализации. Реализация хранения данных ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать сайт на drupal + самописный модуль к нему

    Нужно доработать сайт благотворительного фонда open-palm.org.ua на drupal + самописный модуль к нему. Над ним работал программист, сейчас не может продолжить, но готов подсказать что да как делал, он на связи. Есть [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z2HRvW7HilGhaU6Qqa0oUpcfWzyzk6ffq6nl4VLogEE/edit?usp=sharing]список необходимых доработок[/url]. ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработки в OpenCart 2.0

    $5

    Установлен OpenCart 2.0.3.1 и сторонний шаблон. 1. Сделать автоматический вывод подкатегорий над товарами в виде картинок в категории товаров. 2. Сделать вывод товаров на акции в боковой колонке сайта. 3. В административной панели левая колонка постоянно сворачивается.

    OpenCart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Java

    Срочно ищем специалиста по разработке на Java для модификации плагина:https://github.com/zenobase/geocluster-facet Как плюс:  - знание ElasticSearch или опыт написания под него плагинов.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивный сайт *WordPress

    Требуется программист по для создания адаптивного сайта - имеется макет PSD, его нужно сверстать и повесить на CMS - WordPress Обязательно наличие опыта разработки адаптивных сайтов с примерами уже выполненных ранее работ. Также важно хорошее знание самой ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать дизайн на Вордпресс

    Нужно сверстать и настроить поиск готового дизайна на вордпресс. Вот картинка дизайна: http://yadi.sk/i/lkad68Y_kHfLv     Указывайте цену и сроки. Верстка должна быть качественной, для просмотра как с пк так и с мобильного. Не адаптивная! Сам ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад