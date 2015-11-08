Сверстать дизайн на Вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка106 просмотров
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Нужно сверстать и настроить поиск готового дизайна на вордпресс. Вот картинка дизайна: http://yadi.sk/i/lkad68Y_kHfLv     Указывайте цену и сроки. Верстка должна быть качественной, для просмотра как с пк так и с мобильного. Не адаптивная! Сам дизайн ширина макета 1920 пикселей, ширина контента 900 пикселей.

8 лет назад
rozmarin
Роман 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад