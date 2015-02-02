Сделать дополнения к админу сайта на Python-Django

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок133 просмотра
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Нужен программист, умеющий работать с существующим кодом на Python-Django, чтобы внести в него правки для оптимизации работы админа.

PythonDjango
8 лет назад
Flamant
Борис 
60 летКанада
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад