Сделать дополнения к админу сайта на Python-Django

Нужна помощь в настройке редиректа 301 со страниц ucoz на опенкарт, сайт перехал В чем трабл, в укозе есть возможность иметь чпу категории главные разные, а чпу подкатегории одинаковые В опенкарте чпу должно быть уникальным на всю ...