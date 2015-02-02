Прикрутить модуль пожертвования на сайт (MODX Revolution 2.2.15)

Это раздел уже существующего сайта. [b]Почитайте — Напишите скайп — Готовы ли вы приступить как можно скорее![/b] Важно чтобы человек был со вкусом и мог [b]fullstack сделать все[/b]. ( Макеты будут предоставлены ) [i]Проект долгосрочный нужен человек который возьмет ...