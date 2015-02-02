Прикрутить модуль пожертвования на сайт (MODX Revolution 2.2.15)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки93 просмотра
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Нужно прикрутить, если есть такой, или разработать модуль пожертвования, как на этом сайте https://join.greenpeace.ru/act/cf/dp.phtml?iAppealID=2565 на наш сайт http://take-a-part.ru/help/payments/

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MODX
8 лет назад
errsec
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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