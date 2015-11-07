Разработка скрипта для добавления в друзья ВК

Добрый день

Требуется разработать скрипт, который после указания логина и пароля аккаунта будет загружать из БД список аккаунтов и добавлять их в друзья. Список потенциальных друзей будет загружаться в БД другим скриптом, так что его учитывать не нужно.

Доп. функционал:

-установка времени запуска + периодический запуск скрипта

-неограниченное количество аккаунтов, которые будут добавлять себе друзей (списки для каждого аккаунта разные)

Интерфейс одностраничный. Схема во вложении.

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