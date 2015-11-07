Доделки по сайту

1.Нужно подключить популярные платежные системы для оплаты на сайте (интеркасса, яндекс, киви, paypal) и оплату через телефон.

Подключить отдельные тарифы оплаты для разных стран и для разных рубрик на сайте..

Также нужно создать хорошее меню оплаты и страницу, то есть когда пользователь нажимает кнопку оплатить, что бы у него были варианты выбора как он хочет оплатить через смс, карточкой либо через другую систему. Нужно чтобы на этой странице было видно варианты услуг и их стоимость.Нужно также будет после настройки этой системы проверить будет ли она автоматически поднимать оплаченное обьявленые пользователя в топ на сайте, если нет то настроить чтобы поднималось в топ после оплаты автоматически.

На сайте есть два варианта оплаты услуг

1.Поднятие

обьявление в топ своей рубрики

2.Поднятие

обьявление на главную страницу сайта

Для

этих вариантов разная стоимость услуг их нужно будет корректно настроить для

работы на сайте.

. Подключить контекстную рекламу Гугла.

Доделать скрипт автоматического удаления обьявлений(модуль уже установлен), которые пользователь не использует более месяца. С возможностью выбрать что редактировать что удалять и что оставить.

Доделать систему регистрации пользователей на сайте.Чтобы регистрация проходила через проверку почты клиента и чтобы таким же образом автоматически восстанавливался пароль и проходило сообщение на почту, если пользователь его забыл.

Создать систему оповещение на почту пользователя о новых сообщения на сайте

Создать службу рассылки для подписчиков

Заменить пароль для админа

сайт tikbi.com

платформа Drupal