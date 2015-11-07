Доделки по сайту

$20
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки121 просмотр
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1.Нужно подключить популярные платежные системы для оплаты на сайте (интеркасса, яндекс, киви, paypal) и оплату через телефон. 

Подключить отдельные тарифы оплаты для разных стран и для разных рубрик на сайте.. 

Также нужно создать хорошее меню оплаты и страницу, то есть когда пользователь нажимает кнопку оплатить, что бы у него были варианты выбора как он хочет оплатить через смс, карточкой либо через другую систему. Нужно чтобы на этой странице было видно варианты услуг и их стоимость.Нужно также будет после настройки этой системы проверить будет ли она автоматически поднимать оплаченное обьявленые пользователя в топ на сайте, если нет то настроить чтобы поднималось в топ после оплаты автоматически. 

На сайте есть два варианта оплаты услуг 

1.Поднятие 

обьявление в топ своей рубрики 

2.Поднятие 

обьявление на главную страницу сайта 

Для 

этих вариантов разная стоимость услуг их нужно будет корректно настроить для 

работы на сайте. 

  

. Подключить контекстную рекламу Гугла.  

Доделать скрипт автоматического удаления обьявлений(модуль уже установлен), которые пользователь не использует более месяца. С возможностью выбрать что редактировать что удалять и что оставить. 

Доделать систему регистрации пользователей на сайте.Чтобы регистрация проходила через проверку почты клиента и чтобы таким же образом автоматически восстанавливался пароль и проходило сообщение на почту, если пользователь его забыл.  

Создать систему оповещение на почту пользователя о новых сообщения на сайте 

Создать службу рассылки для подписчиков  

Заменить  пароль для админа 

сайт tikbi.com  

платформа Drupal

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
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