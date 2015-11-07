Натянуть готовую верстку

$55
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки127 просмотров
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Необходимо натянуть готовую верстку на движок OpenCart и настроить необходимые модули для работы системы.

Бюджет 3500р.

Срок 3-4 дня.

8 лет назад
NginX
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад