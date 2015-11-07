Реализовать sitemap.xml на сайте на Smarty

Требуется программист высокого уровня для привязки дизайна к готовому движку - Vii Engine. Движек - Vii Engine, зарегистрироваться и посмотреть можно здесь: http://www.villona.com/ Дизайн всех страниц и элементов будет предоставлен. (главная во вложении). Необходимо: 1) Верстка 2) ...
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Добрый день.
Требуется внедрить автообновляемую (после каждого изменения на сайте или по крону) карту сайта. Предыдущий исполнитель предпринимал попытки выполнить задачу, но выводится ошибка, см. http://www.nash-dom.tomsk.ru/sitemap.xml
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