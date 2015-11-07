Реализовать sitemap.xml на сайте на Smarty

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок148 просмотров
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Добрый день.

Требуется внедрить автообновляемую (после каждого изменения на сайте или по крону) карту сайта. Предыдущий исполнитель предпринимал попытки выполнить задачу, но выводится ошибка, см. http://www.nash-dom.tomsk.ru/sitemap.xml

8 лет назад
bobyakov
Илья 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад