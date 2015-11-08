Исправит проблему на сайте drupal

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки177 просмотров
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У нас некоторые проблемы с сайтом на drupal - в модуле таксонометрии отвалился английский язык.

т.е. в разделе "Проекты" на русском все ок - на английском Page not found (http://www.kramall.com.ua/portfolio

 http://www.kramall.com.ua/en/portfolio)

  • Когда еще таксонометрия работала - перевод пунктов не работал - т.е. например

    пункт меню "объекты общественного назначения" в английском варианте так

    и отображался  "объекты общественного назначения". Возможно с

    устранением первой проблемы уйдет и вторая.

  • Хотелось бы установить модули в друпал бекапов как файлов так и базы данных.
  • У нас стоит 5й друпал - хоте ли перенести на более свежую версию 7 (8?)

К заявке пишите срок и цену.

Спасибо.

Drupal
8 лет назад
georgm
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад