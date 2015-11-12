Удалить скрытые ссылки с сайта

Приветствую. [b]Подробное ТЗ в файле.[/b] Нужно добавить функцию к плагину Sabai Discuss plugin for WordPress Прошу сразу указывать цены и сроки к заданию. В дальнейшем будут ещё пару заданию ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Найти и удалить код который размещает скрытые ссылки. По возможности найти от куда "растут ноги"
Указывайте сроки и стоимость, без указания заявки удаляются.
Коллеги зачем подавать заявки и не отвечать?
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