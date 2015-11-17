Требуется доработка компонента Mosets Tree Модернизация модулей Mosets Tree Оптимизация (ускорение сайта), в основном компонента Mosets Tree Верстка шаблона Заинтересованным скину полное ТЗ!
Автоматическое дублирование новости на сайте и в контакте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
нужно сделать автоматическое добавление новости с сайта на группу в контакте
движок php-shop
сайт www.topvoltage.ru
жду Ваших комментариев
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