Доработка сайта на PrestaShop

$87
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок145 просмотров
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Сайт: http://babytoys.ua/

CMS: PrestaShop

Что нужно сделать:

- Поправитьмобильную верстку сайта. На смартфонах не корректно отображаются некоторые

элементы.

- Поправить "Акции" в горизонтальном навигационном меню, там некорректно

отображаются некоторые элементы, и не отображаются некоторые картинки.

- Поправить верстку с отображением даты.

- Добавить ссылки к вертикальной навигации, которая находиться на баннере.

- Проверить и устранить проблему с акционами товарами на сайте, а именно ценовое

соотношение. Цена автоматически меняется спустя некоторое время. К примеру

стоимость товара 1000 грн. Добавили акцию -100 грн, получили стоимость товара

900 грн. Спустя неделю, цена товара автоматически меняется на 800 (от акционой

стоимости убирается еще раз акционая часть в 100 грн.)

Бюджет: 2000 грн.

Сроки 5 рабочих дней.

Prestashop
8 лет назад
konovalenko_maks
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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