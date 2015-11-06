Переделать шаблон под ASP.net MVC

Есть готовый (купленный) шаблон для сайта под WordPress.

Вот ссылка на магазин и демку: http://themefuse.com/wp-themes-shop/restaurant-wordpress-theme/

Нужно его переделать под ASP.net MVC 5/6 (RAZOR). Всю привязку к админке и к WordPress можно выкидывать, должна остаться только верстка RAZOR со стилями. При этом не повредить кросбраузерность и верстку.

В результате нужен проект ASP.net MVC 5/6 - где вся верстка будет заменена с PHP на RAZOR. А байдинги будут на модель в которой будет тестовые данные.

Фреймвоки, которые будут использоваться: .NET Framework

Языки программирования: PHP, ASP.NET MVC, ASP.NET, C #, WordPress