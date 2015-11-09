Php, javascript, сделать iframe и генерацию ID

Веб-программированиеЗавершен3 заявки154 просмотра
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1. Небольшой php код который будет создавать на сервере текстовые файлы/либо как-то накрутить через Mysql:

  • Код сам генерирует 16 символов (чувствительных к регистру, маленькие, большие буквы, цыфры) - это имя файла, либо id в базе. (Дальше буду называть просто " ID")
  • В свободную ячейку вносится адрес, который впоследствии будет использоваться в iframe
2. Скрипт либо php файл который будет работать следующим образом:

  • Например на каком то сайте  site1.ru ссылка
  • На сайте site.ru файл index.php генерирует окно с iframe, где в src айфрейма на site.ru попадает информация из файла с этим ID. Тоесть по сути site1.ru ссылается на iframe на сайте site.ru, который у себя показывает и в итоге на сайте site1.ru мы видем iframe который доступен по ссылке из файла либо id в базе Mysql.
  • так же файл должен позволять на себя ссылаться только определенному домену, тоесть если на сайте site1.ru - http://site.ru/index.php?id=ID">; iframe> - работает, на сайте xxxxxx.ru - он работать не должен. Список разрешенных сайтов, должен быть дополняемым.
PHPJavascript
8 лет назад
dfuploader
Виталий 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Seo-google
Максим 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$15
1 день
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