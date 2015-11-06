Доработать сайт на Code Igniter framework

Ссылка на сайт - http://karpela-cont-v2.fishtech.com.ua/ru

Основной функционал в админках, есть 2 админки - одна для диллеров, другая для админов сайта, диллеры могут добавлять новые точки

на карту, админы эти точки утверждают и следят в целом за сайтом,

диллеры кроме точек постят контент на сайт на своих языках в странах где

они работают

Вот ТЗ, в нем часть будет непонятна потому что надо видеть функционал админок который я предоставлю

https://docs.google.com/document/d/1roxToNBh7k5tN8TY1XAnjCjn6l7GEJpR6S-n5uHLNIM/edit

Пишите пожалуйста срок и цену.