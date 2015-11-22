Требуется калькулятор ОСАГО

Веб-программированиеЗавершен7 заявок139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо изготовить калькулятор ОСАГО с возможностью быстрой и простой смены исходных данных для расчета. (Нужен код и вывод в html можно bootstrap3 для верстки взять и удобства.

Пример калькулятора который нужно сделать: https://www.rgs.ru/products/private_person/auto/osago/calc/index.wbp.

Исходные данные для расчетов: http://www.4sure.ru/inform/poleznie-statii/21-rasschitat-osago

8 лет назад
TOPSOFT
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
holymolypatoly
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо! Приятно работать с хорошими, адекватными людьми.