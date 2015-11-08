Интернет-магазин на Bitrix: подключить яндекс.доставку

Веб-программированиеЗакрытнет заявок119 просмотров
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Требуется встроить Яндексд.Доставку в последний этап оформления заказа. 

Обязательно, стоимость выбранной доставки включать в стоимость заказа, для того чтобы клиент мог оплатить заказ вместе с доставкой. 

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8 лет назад
partner430
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
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