Разработчик блога по похудению

Добрый день. Мне нужно решение для удаленного тестирования сотрудников и кандидатов. Требования: 1. Ответы на вопросы ограничены по времени; 2. По окончанию теста автоматическое отправление результатов на корпоративную почту (согласие на обработку данных принимается в начале теста); 3. Приглашение ...
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