Подключить к парсеру дополнительные поля.

Есть парсер который парсит с 7 сайтов заказы. На одном сайте поменяли доступ к БД, теперьнужно поменять на парсере этот доступ.Также нужно подключить этот парсер к еще одному сайту набитриксе.Надо добавить чтобы парсер еще дополнительно ...
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Есть парсер который парсит заказы с 7 сайтов.
На одном сайте поменяли доступ к БД теперь нужно поменять этот доступ на парсере.
Также нужно подключить этот парсер к еще одному сайту на битриксе.
Надо добавить чтобы парсел еще дополнительно парсил: артикул, стоимость доставки, дату доставки, время доставки, регион доставки, город, номер заказа с сайта с которого спарсил.
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