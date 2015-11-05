Подключить к парсеру дополнительные поля.

Есть парсер который парсит заказы с 7 сайтов.

На одном сайте поменяли доступ к БД теперь нужно поменять этот доступ на парсере.

Также нужно подключить этот парсер к еще одному сайту на битриксе.

Надо добавить чтобы парсел еще дополнительно парсил: артикул, стоимость доставки, дату доставки, время доставки, регион доставки, город, номер заказа с сайта с которого спарсил.