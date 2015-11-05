Добрый день. Необходимо разработать front-end для проекта онлайн-обучения. Дизайн есть, back-end написан на 60%. Требования: 1) Html/Css2) Javascript, Ajax, работа с audio, понимание событий в javascript3) jQuery, jQuery UI *Исполнитель только из Украины. Стоимость фиксируем в гривне.
Wordpress поправить форму оформления заказа для WooCommerce
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Добрый день!
Сайт работает на Wordpress с установленным плагином WooCommerce. На странице оформления заказа /checkout/ нужно отключить обязательность заполнения полей (сделать все поля необязательными для заполнения) и некоторые поля убрать.
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