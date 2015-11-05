Wordpress поправить форму оформления заказа для WooCommerce

Есть готовый настроенный магазин на Shop Script 6: bernarda.su. 1. Нужно перенести его на новый хостинг. 2. Текст на главной странице, где “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! В наш интернет-магазин”. Заголовок заменить на ключ “Матрасы в Москве”. Этот слоган также ...