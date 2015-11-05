Спец по Webasyst Shop Script 6

В общем есть сайт, написанный на YII со своей админкой что от вас требуется: при деактивации из одной из тканей в админке http://t.myagkoff-mebel.ru/katalog_obivok http://prntscr.com/8z6z79 должен вместе с ней и деактивироваться диван, к которой она присвоена, вот в этом разделе http://t.myagkoff-mebel.ru/uglovoy_divan_briz_s_ottomankoy/requestParams/online/27 http://prntscr.com/8z6zg5 адам ...