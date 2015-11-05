Спец по Webasyst Shop Script 6

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки107 просмотров
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Есть готовый настроенный магазин на Shop Script 6: bernarda.su.

1. Нужно перенести его на новый хостинг.

2. Текст на главной странице, где “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! В наш интернет-магазин”. Заголовок заменить на ключ “Матрасы в Москве”. Этот слоган также сделать title страницы. Этот и далее все тексты разместить в тэгах

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2. Блок

8 лет назад
viplance
43 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад