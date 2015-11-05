Разработка сайта

$1000
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка сайта. Дизайн готов. Трудозатраты вместе с вёрсткой оцениваются примерно в 80 трудо часов. Подробное ТЗ после рассмотрения портфолио кандидата

8 лет назад
dimas9009
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Изменение работы деактивации товара на YII

    В общем есть сайт, написанный на YII со своей админкой что от вас требуется: при деактивации из одной из тканей в админке http://t.myagkoff-mebel.ru/katalog_obivok http://prntscr.com/8z6z79 должен вместе с ней и деактивироваться диван, к которой она присвоена, вот в этом разделе http://t.myagkoff-mebel.ru/uglovoy_divan_briz_s_ottomankoy/requestParams/online/27 http://prntscr.com/8z6zg5 адам ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка плагина для Wordpress+Woocommerce

    Требуется разработать плагин печати почтовых бланков для магазина на Woocommerce Бланки 3 типов: 1) Бланк без наложенного платежа 2) Бланк с наложенным платежом ( 2 бумажки одна из них двухстороняя) 3) Наклейка на посылку по нашему макету. Формат вывода бланков: ...

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать заглушку на сайт

    Есть заглушка на сайт, на которой есть таймер обратного отчета времени до запуска сайта и форма сбора имейлов, по которым будет отправляться уведомление о запуске сайта Необходимо доработать эту заглушку: посетитель оставляет свой имейл для отправки уведомления ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Скрипт php+ajax

    В личном кабинете пользователя не правильно отображается баланс. То есть пользователь делает вклад на 24 часа. Поистечению этого времени у пользователя на балансе отображается только заработанный процент, а самого вклада нет.Нужно чтобы по истечению времени ...

    PHPAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер для DLE

    Нужно написать парсер сайта 4tube.com для DLE 10.6. Должно парситься видео, название, длительность, актеры, размер и ссылка на скачивание.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Возможность добавления иностранных версий страниц на сайте WordPress

    Доброго времени, уважаемые фрилансеры! 1. На сайте с движком WordPress необходимо реализовать добавление иностранных версий страниц на английском и французском языках. Например, есть страница site.com/about/ (на русском), должна быть возможность добавить страницы site.com/en/about/ и site.com/fr/about/ на соответствующих языках. 2. ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад