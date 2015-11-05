Скрипт php+ajax

Требуется создать php программу, чтобы она отправляла письмо через mail.ru. И самое главное - не через мобильную версию, а обычную (т.е десктопную)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В личном кабинете пользователя не правильно отображается баланс. То есть пользователь делает вклад на 24 часа. Поистечению этого времени у пользователя на балансе отображается только заработанный процент, а самого вклада нет.Нужно чтобы по истечению времени на балансе отображался сам вклад и + заработанный процент.
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