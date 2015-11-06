Оформить страницу выпадающими списками и диапазоном дат

$5
Веб-программированиеЗавершен2 заявки132 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется страница, написанная на PHP, показывающая статистику размещенных материалов. Нужно оформить колонки выпадающими списками и сверху добавить выбор диапазона дат https://yadi.sk/i/oktDPiCZkEHKf. Все просто, понимающему работы часа на 3-4. Еще если получится сделать таблицу полосатой.

8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
Inigrey
Сергей 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$5
1 день
Сергей отлично справился с задачей. Профессиональная работа! Справился на все 100%!
Хороший заказчик, приятно иметь дело.