Разобраться почему не работает скрипт на сайте

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок149 просмотров
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Разобраться почему не работает скрипт на сайте http://www.domstankevicha.ru/

8 лет назад
safronovea
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад