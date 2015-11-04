Сделать парсер для перемещения информации из одного каталога в другой

Перестал работать визовый калькулятор здесь [url=http://visasam.ru/oformlenie/shengen/vizoviy-kalkulyator-shengena.html]http://visasam.ru/oformlenie/shengen/vizoviy-kalkulyator-shengena.html[/url] - сайт на Wordpress. Он раньше работал, а сейчас нет. Должен быть как здесь [url=http://visa4you.ru/calculator/]http://visa4you.ru/calculator/[/url] И сказать что мне сделать - какие файлы, чтобы я потом случайно не удалил их, ...