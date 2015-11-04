Нужен специалист по Wordpress

Работа с сайтом http://auditservice.by/

1. Сейчас главная зашита в один php файл, нужно вынести ее в админку для нормального редактирования

2. Эта страница также сделана "Страницей" - http://auditservice.by/%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B/ (а должна быть "Постами")

+ еще несколько правок озвучу в скайпе с демонстрацией экрана.

Работа срочная, нужно приступить сразу и закончить до вечера.