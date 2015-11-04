Yii загрузчик файлов

У главной страницы http://delaismelo.ru есть дубли http://delaismelo.ru/page/1 ... http://delaismelo.ru/page/27 ..итд необходимо настроить редирект на главную через .htaccess
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой загрузчик файлов,
Должен загружать несколько файлов,
Тип загруки аякс,
Виджет, во время загрузки: прогресбар,
Расширения которые можно загружать: mp3,aac,wmv,mp4, flv,mov,
Фильтрация в диалоге выбор файла для загрузки: отображать только файлы с разрешенными расширениями
После загрузки, обрабатывать теги файла библиотекой типа getid3(Библиотека на ваше усмотрение),
Переносить файл в указанную в свойстве $this->upload_folder папку,
Создавать эту папку, если она не существует
Сохранять результат в таблицу mysql
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