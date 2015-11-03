Нужно сделать лендинг. Прототип + руководить разработкой

Нужно сделать лендинг.

Спроектировать и проследить, чтобы он сделан корреткно.

Промежуточный этап четкий и продуманный прототип.

Важен человек, который скоординирует работу других специалистов.

пишите о вашем опыте

Пишите те, у кого есть опыт с LP. Создание УТП, прототипов, тригеры.

присылайте 3 ваших лучших лп.

пишите только в скайп - он в моей карточке.