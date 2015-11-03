Нужно сделать лендинг. Прототип + руководить разработкой

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок137 просмотров
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Нужно сделать лендинг.  

Спроектировать и проследить, чтобы он сделан корреткно. 

Промежуточный этап четкий и продуманный прототип.

Важен человек, который скоординирует работу других специалистов.  

пишите о вашем опыте  

Пишите те, у кого есть опыт с LP. Создание УТП, прототипов, тригеры.  

присылайте 3 ваших лучших лп.  

пишите только в скайп - он в моей карточке.

8 лет назад
partner430
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад