Нужно сделать точную копию сайта http://lkafa.com на Joomla версии от 3.4.5 Сейчас сайт забанен из-за версии старой. Смешно но факт. Потому нужно на новой версии сделать. Или пененести как-то со старой версии на Новую. Сайт открыть можно по ...
Нужно сделать лендинг. Прототип + руководить разработкой
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Нужно сделать лендинг.
Спроектировать и проследить, чтобы он сделан корреткно.
Промежуточный этап четкий и продуманный прототип.
Важен человек, который скоординирует работу других специалистов.
пишите о вашем опыте
Пишите те, у кого есть опыт с LP. Создание УТП, прототипов, тригеры.
присылайте 3 ваших лучших лп.
пишите только в скайп - он в моей карточке.
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