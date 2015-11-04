Нужно устранить проблему с кешем, движок написан на Cake PHP

Веб-программированиеЗавершен1 заявка119 просмотров
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Интернет магазин www.bodiki.com.ua. Нужен специалист, который имеет опыт работы с cake php. Необходимо устранить проблемы с кешем или переписать его заново.

PHP
8 лет назад
moibodik
Ирина 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$35
1 день
Очень довольна, исправил то, что никто не мог.
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