Создание экспортного файла для Яндекс-Новости

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Необходимо создать экспортный файл для Яндекс-Новости

Необходим специалист с опытом создания экспортного файла для сайта, работающего на Joomla 3

Технические требования в прикрепленном файле.

8 лет назад
donrafa
Раф 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад