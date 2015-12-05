Создать sql запрос

Есть база bitrix_business, в ней уже была таблица b_iblock_element (в ней интересуют записи CODE и DETAIL_TEXT)

В данной базе я создал другую таблицу products_description (записи product_id и full_description)

Количество записей разное.

Задача, такая : копировать значения в b_iblock_element (DETAIL_TEXT) из PRODUCT_DESCRIPTION (full_description), при условии

b_iblock_element (DETAIL_TEXT) не имеет записи и CODE совпадает с product_id

Мне нужен sql запрос для phpmyadmin, например. Это не сложный проект. Оплата соразмерна сложности.