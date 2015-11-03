Скрипт - загрузчик объявлений в тизерные сети

Функции скрипта:

- загрузка тизеров в разные сети по расписанию через свою админку

- установка цен, заголовков, и другие действия с тизерами

Кратко логика работы:

Заходим в админку, выбираем тизерную сеть (сети) куда загрузить тизер, пишем заголовок, цену и жмем "Загрузить".

Желательно чтобы у вас был опыт работы с тизерными сетями.

Срочно.