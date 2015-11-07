Парсер similarweb

Нужно создать парсер для similarweb. Пример страницы http://www.similarweb.com/website/weblancer.net. Нужно распарсить все данные с страницы в новосозданную БД.

Также нужно понять по какому принципу сайт вводит ограничения (частота обращения, IP, cookies). Обязательно нужна возможность задавать список прокси и устанавливать задержки между обращениями к сервису.

На вход подается список сайтов. На выходе БД и возможность экспорта в xls.

Пишите язык на котором будете все реализовывать, ваш скайп, сроки и цену.