Добавить функционал на сайте на WordPress

Нужно ускорить загрузку сайта на Zend Framework 1.4. путем изменения скрипта обработки картинок. Работа не сложная и не займет много времени, оплата чисто символическая в 1$ и отзыв от довольного заказчика.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо провести следующие работы:
1. Сделать возможность отправки писем на почту админа при заказе товара через корзину
2. Сделать возможность отобразить разные фото при выборе цвета в карточке товара http://prntscr.com/8vg8tr
http://italystyle.kiev.ua/shop/genskaja-odejda/plate-v-rubchik-korotkoe-s-otkryityimi-plechami/
3. Сделать возможность редактировать текст внизу категорий в HTML редакторе (http://prntscr.com/8ychso)(возможность добавить картинки, выделять текст жирным, вставлять таблицы - http://prntscr.com/8ycik5)
Редактируемый текст должен отображаться внизу страницы в соответствующей категории - http://prntscr.com/8yckfe
Просьба оценить стоимость работ в комментариях, или хотя бы сколько рабочих часов будет потрачено.
Спасибо.
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