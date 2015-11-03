Добавить функционал на сайте на WordPress

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Веб-программированиеЗакрыт7 заявок181 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо провести следующие работы: 

1. Сделать возможность отправки писем на почту админа при заказе товара через корзину

2. Сделать возможность отобразить разные фото при выборе цвета в карточке товара http://prntscr.com/8vg8tr

http://italystyle.kiev.ua/shop/genskaja-odejda/plate-v-rubchik-korotkoe-s-otkryityimi-plechami/

3. Сделать возможность редактировать текст внизу категорий в HTML редакторе (http://prntscr.com/8ychso)(возможность добавить картинки, выделять текст жирным, вставлять таблицы - http://prntscr.com/8ycik5)

Редактируемый текст должен отображаться внизу страницы в соответствующей категории - http://prntscr.com/8yckfe

Просьба оценить стоимость работ в комментариях, или хотя бы сколько рабочих часов будет потрачено.

Спасибо.

WordPress
8 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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