Добавить функционал на сайте на WordPress

Привет друзья. Требуется закрыть скриптом от индексации топ комментаторов у меня на блоге, чтобы не появлялась ссылка на сайт комментатора в левом нижнем углу экрана при наведении курсора мыши на имена комментаторов [url=http://prntscr.com/8tsz9n]prntscr.com/8tsz9n[/url] а было как на ...